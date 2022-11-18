На Волині припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення цигарок, – ОГ

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито нелегальну тютюнову фабрику, що діяла у Волинській області. За попередніми підрахунками, її виробничі потужності дозволяли виготовляти до 20 тис. пачок цигарок щодоби. Продукцію зберігали та збували на Львівщині та Волині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підприємство діяло в одному з віддалених сіл. На фабриці була змонтована професійна лінія підготовки сировини, застосовувалось високотехнологічне дороговартісне обладнання. Робота з виготовлення тютюнових виробів велась вахтовим методом", – йдеться у повідомленні.

Територія довкола була обгороджена високим парканом. Окрім того, там була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду. Периметр патрулювала посилена охорона – все це забезпечувало повну секретність об’єкта.

Прокурори та слідчі, які тривалий час вели спостереження за ним, напрацювали план спеціальної операції щодо проникнення на його територію. Охорона фабрики не встигла вчинити жодного опору.

Повідомляється, що під час обшуків вилучено лінію для виробництва тютюнових виробів, лінію для їх пакування, понад 59 тис. пачок готової продукції, понад 5,5 тонн тютюну, папір, фільтри і комплектувальні матеріали. Загальна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз та накладення арешту на майно.

Досудове прзслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч. 1 ст. 199 КК України).

Нагадаємо, наприкінці вересня БЕБ передало до ЗСУ понад 2 млн пачок цигарок. Вилучені тютюнові вироби не призначені для реалізації на території України, проте є придатними для споживання.