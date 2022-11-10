У Києві викрили незаконні кол-центри, причетні до шахрайства з використанням криптовалют

Сотні тисяч інвесторів по всьому світу несли збитки в 200 млн євро на рік.

Офісом генпрокурора за координацією Європолу та Євроюсту спільно з правоохоронцями та міжнародними партнерами 8 та 9 листопада 2022 року в Албанії, Болгарії, Грузії, Північній Македонії та Україні проведено заходи боротьби проти масштабного інвестиційного шахрайства, кількість потерпілих від якого обчислюється сотнями тисяч людей. У результаті обшуків у кол-центрах заарештовано підозрюваних.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Підозрювані належать до організованої міжнародної злочинної групи (OCG), яка причетна до інвестиційного шахрайства з використанням криптовалют. Для цього створювалися десятки кол-центрів у кількох країнах та сотні онлайн-платформ", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Підозрювані представлялися брокерами, які допомагатимуть інвесторам заробити великі гроші з невеликими вкладеннями. Вони обманювали потерпілих, завойовували їхню довіру в Інтернеті та створювали кол-центри. В подальшому потерпілі інвестували кошти через веб-платформи, контрольовані злочинною організацією, та втрачали великі суми грошей.

За даними розслідування, сотні тисяч інвесторів по всьому світу потерпіли від шахрайства. Збитки оцінюють у 200 млн євро на рік. Розслідування кібершахрайства почалося у 2020 році, зокрема в Україні.

В межах розслідування було проведено обшуки в кол-центрах та за місцями проживання фігурантів. Підозрюваних, які перебували у державах Європи, затримано.

Офісом генпрокурора спільно з органом досудового розслідування Головного слідчого управління Нацполіції України та за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції України проведено ряд обшуків та виявлено незаконну діяльність кол-центрів на території м. Києва. В ході обшуків вилучено велику кількість комп’ютерної техніки – понад пів тисячі ноутбуків, електронні носії інформації, камери відеоспостереження, мобільні телефони та чорнові записи.

Нагадаємо, за інформацією Національної поліції з початку війни кількість шахрайств в Україні зросла майже на третину. Водночас крадіжки, розбійні напади та грабежі зменшилися майже вдвічі.