Винуватця смертельної ДТП на Дніпропетровщині, що відбулася у 2021, засуджено до восьми років

За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури до восьми років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на десять років засуджено водія, який скоїв смертельну ДТП у м. Кривий Ріг.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори довели, що у грудні 2021 року чоловік, керуючи вантажівкою у стані наркотичного сп’яніння, перевищуючи максимально допустиму швидкість, із вимкненим світлом фар наїхав на жінку з дитиною, які перетинали проїжджу частину дороги", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка загинула, а її 5-річний син отримав численні тяжкі тілесні ушкодження. Після скоєння ДТП водій зник з місця пригоди та не вжив заходів для надання медичної допомоги потерпілим і не викликав швидку меддопомогу.

У судовому засіданні обвинувачений визнаю свою вину повністю.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі маршрутка збила пішохода. Загиблий перебігав дорогу у невстановленому для цього місці.