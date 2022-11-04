З початку війни кількість шахрайств в Україні зросла майже на третину

З початку війни поліцейські зареєстрували 212 тисяч кримінальних правопорушень.

Про це повідомив начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

“Це на 14 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема зменшилася кількість випадків нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі зі смертельними наслідками, а також зґвалтувань”, – сказав Сергєєв.

Він додав, що натомість поліцейські зареєстрували більше умисних вбивств, але переважна їх кількість вчинена російськими військовими на території ведення бойових дій.

Поліцейський зазначив, що такі майнові злочини, як крадіжки, розбійні напади та грабежі, зменшилися майже вдвічі. Однак майже на 30% збільшилася кількість шахрайств.

“Також на 25 відсотків збільшилася кількість анонімних замінувань. Це частина кібервійни, адже такі неправдиві повідомлення ворог використовує для дестабілізації ситуації в державі. Це підтверджують наші спеціалісти з кіберполіції”, – сказав керівник ДОАЗОР.

Він також повідомив, що кількість дорожньо-транспортних пригод збільшилася на 10%.

“Якщо порівнювати з аналогічним періодом, то це збільшення несуттєве, але відмічається суттєве збільшення – на чверть – фактів загибелі пішоходів. За два тижні загинув 51 пішохід. З них 38 – саме в темну пору часу”, – сказав Олексій Сергєєв.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що кількість звернень громадян щодо кримінальних правопорушень за час війни зменшилась на 25%.