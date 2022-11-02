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За минулу добу на Донеччині ворожих атак зазнали 15 населених пунктів

За допомогою поліції евакуйовано ще 138 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 27 400 осіб, серед них 4262 – діти, 1691 – люди з інвалідністю.

За минулу добу на Донеччині ворожих атак зазнали 15 населених пунктів
Донеччина після обстрілів (ілюстративне фото)
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Поліція Донеччини задокументувала 25 російських обстрілів. Окупаційні війська РФ поцілили у мирні домівки, вбили та поранили цивільних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Ворожих атак зазнали 15 населених пунктів. Упродовж доби росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Курахове, Торецьк, Українськ, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, Нью-Йорк, селах Времівка, Дружба, Іванопілля, Карлівка, Максимільянівка, Павлівка", – йдеться у повідомленні.

Російські військові вели вогонь із ракетних систем, РСЗВ "Град", артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 36 цивільних об'єктів, 24 з них – житлові будинки.

Ворог бив із "Градів" по Торецьку, пошкоджено багатоквартирний будинок та об’єкти інфраструктури, інформація про поранених не надходила.

Також з реактивної артилерії російські військові продовжують знищувати Бахмут. Є жертви, руйнувань зазнали багатоповерхівка та шість приватних будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Крім того, за допомогою поліції евакуйовано ще 138 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 27 400 осіб, серед них 4262 – діти, 1691 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, росіяни відступаючи з Лимана на Донеччині, убивали чоловіків і ґвалтували жінок. Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило ГУР МО. Тепер загарбники отримали наказ знову штурмувати місто.

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