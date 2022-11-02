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Кожен пʼятий російський мобілізований загинув, не доїхавши до фронту, – "Нова газета"

Причинами смерті ставали алкоголь, наркотики, бійкі та "нещасні випадки". 

Кожен пʼятий російський мобілізований загинув, не доїхавши до фронту, – "Нова газета"
Фото: EPA/UPG

З 21 вересня на фронті та в тилу загинули щонайменше 100 мобілізованих на війну проти України росіян. Найбільше – з Уралу, пише "Нова газета. Європа"

Повідомлення про смерті мобілізованих почали надходити в перший тиждень призову. 27 вересня вмер мешканець селища Звьоздне Борис Шаєв на зборах в Інгушетії. Причиною смерті назвали тромб. Наступного дня померли мобілізовані в Забайкальї та біля Тюмені. 

"Загалом 23 людини, тобто кожен пʼятий мобілізований, про смерті яких нам відомо, загинув не на фронті, а під час підготовки до боїв. Причинами смерті ставали бійки, алкоголь, наркотики, самогубства і нещасні випадки", – заявили журналісти. 

На фронті мобілізовані почали вмирати на початку жовтня. Дмитро Сідоров і Андрій Пічуєв з Бурятії призвалися 22 вересня, а вмерли 4 жовтня. 

Зі Свердловської області загинули 24 людини, у деяких випадках від мобілізації до смерті минуло 10 днів. 

Журналісти зазаначили, що, щвидше за все, реальна кількість загиблих мобілізованих значно вище їхніх оцінок. 

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України було відправлено 87 000 мобілізованих. Він стверджує, що в райони бойових дій росіян відправили після підготовки.

Призвані росіяни, які хочуть зберегти своє життя, можуть звертатися на організовані для них гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Україна гарантує дотримання Женевської конвенції щодо полонених. 

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