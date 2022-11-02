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ППО вранці збила три ракети Х-59, які летіли на Одещину, – міськрада

Ворог атакував з напрямку Чорного моря.

ППО вранці збила три ракети Х-59, які летіли на Одещину, – міськрада
Фото: УНІАН

Зранку 2 листопада сили протиповітряної оборони збили три крилаті ракети Х-59, випущені з літаків Су-30 в напрямку Одещини.

Про це повідомила Одеська міська рада в Telegram.

"На світанку по Одещині ворог спрямував три крилаті ракети Х-59. З напрямку Чорного моря, з літаків Су-30, ворог намагався атакувати південь області. Всі ракети збито силами протиповітряної оборони над морем", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ППО та авіація сьогодні вночі збили 12 із 13 російських дронів-камікадзе "Shahed-136". Росіяни атакували Україну зі східного напрямку.

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