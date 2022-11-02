Ворог вдарив по Черкаській області, обстріляв Сумську і продовжує викрадати херсонців, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Запорізькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській областях, у Житомирській та Київській.

Уночі ворог тероризував одну з громад Черкаського району. Два "шахіди" збито силами ППО. Один влучив в об’єкт інфраструктури. Люди не постраждали. Деталі щодо наслідків уточнюються, йдеться у ранковому повідомленні від ОВА.

У Полтавській області вночі було зафіксовано проліт БпЛА, в Кременчуцькому районі працювала ППО. Інформація щодо наслідків уточнюються.

Уночі ворог здійснив обстріли п’яти прикордонних населених пунктів Сумської області, під час яких зафіксовано 22 прильотів. Під обстрілами були Миропільська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади. На ранок обстріли Шалигинської та Есманської громад. В усіх випадках інформація про постраждалих та руйнування не надходила, дані уточнюються. Також за минулу добу майже сотню снарядів та мін ворог спрямував на прикордоння області. Росіяни вели вогонь по шести громадах.

У Дніпропетровській за ніч наші сили ППО знищили шість ворожих дронів-камікадзе. Вночі і на ранок росіяни знову обстріляли Нікополь і Червоногригорівську громаду. Попередньо, люди не постражали. Масштаби руйнацій уточнюються.

У Харківській протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ, Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та двоє дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані. В Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано двох чоловіків, в Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований один чоловік. Вчора біля с. Липці Харківського району на міні підірвався та отримав поранення 73-річний чоловік. Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

На Луганському напрямку підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об’єктів противника. Із різних видів озброєння окупанти обстріляли на Куп’янському та Лиманському напрямках Греківку, Макіївку, Надію, Невське. За добу ворог сім разів штурмував позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Здійснив 20 артилерійських та мінометних обстрілів, два авіаудари.

У Донецькій вночі був артобстріл Торецька. Пошкоджені будинки, хірургічне відділення та пологовий будинок. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Росіяни також здійснюють постійні обстріли с. Торське та Зарічне Лиманської громади. На деокупованих територіях триває відновлення електропостачання, підготовка до зими. За минулу добу по області: четверо загиблих, 10 поранених.

У Миколаївській сьогодні вранці внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні вночі обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади. Внаслідок влучання боєприпасів та уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучання були в раніше зруйновані будівлі. Постраждалих немає. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вчора ввечері було обстріляно один з населених пунктів громади. Без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У Херсонській області тривають активні бойові дії. Ворог обстріляв нещодавно звільнені села Бериславського району. Зафіксовано численні пошкодження та знищення цивільної інфраструктури. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російську окупаційну адміністрацію Херсона перенесли до міста Скадовськ. Територію Новокаховської громади російські війська готують до оборонних боїв. У зв'язку з цим на лінії лівого берега, на якій розташовані Нова Каховка, Дніпряни, Корсунка, в межах близько 20 кілометрів риють траншеї. Окупанти продовжують викрадати жителів. 1 листопада з робочого місця в центрі Каховки озброєні військові РФ забрали 53-річного місцевого жителя. Також у місті Нова Каховка представники ворожих силових структур викрали двох працівників міської ради. Місцеперебування чоловіків невідоме.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка і Пречистівка Донецької області.