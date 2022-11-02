ЗСУ знищили за минулу добу ще 800 російських окупантів, 16 танків, літак та гелікоптер

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив в Україні блиько 73 270 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 73270 (+800) осіб ліквідовано;
- танків - 2714 (+16);
- бойових броньованих машин - 5525 (+24);
- артилерійських систем - 1733 (+3);
- РСЗВ - 387 (+4);
- засоби ППО - 198 (+1);
- літаків - 277 (+1);
- гелікоптерів - 258 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1438 (+23);
- крилаті ракети - 397 (+0);
- кораблі /катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4153 (+10);
- спеціальна техніка - 154 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, раніше українські десантники показали знищений у лісосмузі підрозділ російських окупантів.