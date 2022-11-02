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ЗСУ знищили за минулу добу ще 800 російських окупантів, 16 танків, літак та гелікоптер

С початку повномасштабної війни ворог вже втратив в Україні блиько 73 270 військових.

ЗСУ знищили за минулу добу ще 800 російських окупантів, 16 танків, літак та гелікоптер
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 800 російських окупантів. Загалом ворог вже втратив в Україні блиько 73 270 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 73270 (+800) осіб ліквідовано;
  • танків - 2714 (+16);
  • бойових броньованих машин - 5525 (+24);
  • артилерійських систем - 1733 (+3);
  • РСЗВ - 387 (+4);
  • засоби ППО - 198 (+1);
  • літаків - 277 (+1);
  • гелікоптерів - 258 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1438 (+23);
  • крилаті ракети -  397 (+0);
  • кораблі /катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4153 (+10);
  • спеціальна техніка - 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, раніше українські десантники показали знищений у лісосмузі підрозділ російських окупантів.

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