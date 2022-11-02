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Росіяни вранці обстріляли Миколаївщину, є руйнування

Постраждалих немає.

Росіяни вранці обстріляли Миколаївщину, є руйнування
Обстріл Миколаївщини (ілюстративне фото)
Фото: Поліція Миколаївської області у Facebook

Російські війська сьогодні вранці в черговий раз завдали удару по Миколаївській області. Внаслідок обстрілів у двох районах пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, близько 6-ї години ранку росіяни вдарили по Миколаївському району. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Первомайської громади. Постраждалих немає.

Раніше, о 03:45, під обстріл потрапив населений пункт Широківської громади у Баштанському районі. Внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків виникло загоряння одного будинку. Також влучення були в раніше зруйновані будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 2 листопада росіяни атакували Україну зі східного напрямку дронами-камікадзе "Shahed-136". Майже всі вони були збиті українською авіацією та Силами протиповітряної оборони.

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