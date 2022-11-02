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Уночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною шість дронів-камікадзе

Подробиці поки не повідомляють.

Уночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною шість дронів-камікадзе
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уночі в небі над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили шість іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Нічний гуркіт у небі – то робота нашої ППО. За кілька годин військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136". Наші захисники – міць", –написав він.

Раніше про звуки вибухів також повідомляв і міський голова Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, вночі, 1 листопада, повітряні сили збили шість безпілотників Shahed-136 над Полтавщиною і Дніпропетровщиною.

Наразі українські захисники вже знищили понад 300 іранських дронів.

За даними розвідки, на початку листопада Іран планує відправити в Росію партію з понад 200 бойових дронів.

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