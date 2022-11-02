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У Чорному морі перебуває один ракетоносій окупантів

Він споряджений вісьмома “Калібрами”.

У Чорному морі перебуває один ракетоносій окупантів
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі перебуває угруповання з 10 кораблів, які продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Напоготові великий десантний корабель та надводний ракетоносій, споряджений вісьмома “Калібрами”.

“Загрози для населення України залишаються без змін, як і порядок дій за сигналами тривоги. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними і свідомими. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не піддавайтесь на маніпуляції свідомістю, не поширюйте неперевірену інформацію, а також не розголошуйте наслідків ворожої агресії, щоб не допомагати ворогу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становила 7 кораблів та катерів.

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