В результаті вибуху на території двору в с. Федорівка Лозівського району Харківщини загинули троє людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував”, - йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху 29 жовтня загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, окупанти кустарно модернізували зенітну ракету С-300, тому її точність впала в рази. Внаслідок її використання гине мирне населення у прифронтових зонах.