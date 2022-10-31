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На Харківщині від вибуху фрагменту ракети загинули троє людей, - поліція

Попередньо, вибухнув фрагменту ракети С-300.

На Харківщині від вибуху фрагменту ракети загинули троє людей, - поліція
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

В результаті вибуху на території двору в с. Федорівка Лозівського району Харківщини загинули троє людей. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що чоловік знайшов в полі неподалік села нерозірваний фрагмент ракети С-300. Приніс його на подвір’я за місцем мешкання, де він здетонував”, - йдеться у повідомленні.

В результаті вибуху 29 жовтня загинули 47-річний чоловік, його 35-річна дружина та 4-річна донька.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, окупанти кустарно модернізували зенітну ракету С-300, тому її точність впала в рази. Внаслідок її використання гине мирне населення у прифронтових зонах.

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