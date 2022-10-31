ДСНС отримала дрони для підводного розмінування

Підводне розмінування - важливий фронт роботи для ДСНС.

Сьогодні, 31 жовтня, в ДСНС відбулася офіційна передача 8 підводних дронів для розмінування типу FIFISH V6 EXPERT. Дрони рятувальникам передали благодійники.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що ДСНС має отримати загалом 20 таких дронів, що дозволить розширити можливості водолазів-саперів.

Завдяки дронам можна буде суттєво збільшити рівень захисту водолазів-саперів під час проведення робіт з гуманітарного розмінування, особливо під час знешкодження мін-пасток та спеціально встановлених вибухових пристроїв.

Також буде підвищена якість виконання робіт з пошуку, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів, та з’явиться можливість пошуку боєприпасів на більших глибинах.

Крім того, рівень підготовки водолазів-саперів буде підвищено відповідно до провідних міжнародних практик із використанням досвіду міжнародних експертів у сфері гуманітарного розмінування.

В ДСНС зазначили, що на сьогодні вибухонебезпечними предметами забруднено близько 14 тис. кв. метрів українських акваторій. Щоб їх розмінувати, за попереднім прогнозом, знадобиться до 10 років.

Нагадаємо, сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України отримали допомогу від благодійної організації шведських рятувальників Swedish Rescuers.