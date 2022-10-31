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​Шкарлет повідомив, як відреагували у різних країнах на його заклик про дистанційну освіту для студентів-українців

Також очільник МОН просив варіант річної перерви в навчальному процесі.

​Шкарлет повідомив, як відреагували у різних країнах на його заклик про дистанційну освіту для студентів-українців
Фото: Міністерство освіти і науки України

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет оприлюднив перші відповіді освітніх міністерств різних країн, які відгукнулися на його заклик про допомогу студентам-українцям.

Як ідеться в Telegram-каналі міністра, він просив надати можливість студентам призовного віку, які зараховані на 2022/23 навчальний рік, а також студентам старших курсів навчатися у режимі онлайн або надати їм річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов здобування освіти.

За словами Шкарлета, очільник польського освітнього відомства закликав керівництво вишів дозволити студентам з України навчатися з використанням методів і технік дистанційної освіти, а також надавати їм академічні відпустки за вимогою. 

"Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до закладів вищої освіти країни надати студентам з України річну перерву в навчанні зі збереженням фінансових умов та раніше зроблених внесків або розглянути можливість дистанційного навчання. Німецькі федеральні уряди та ЗВО підтримують прохання про надання можливості українським громадянам продовжити навчання в умовах неможливого виїзду з України через воєнний стан. Водночас до кожного зі студентів застосовуватиметься індивідуальний підхід", - розповів Шкарлет.

МОН Данії зазначило, що для університетів країни передбачена можливість надання студентами відпустки або переведення у дистанційний формат навчання. До того ж, заклади вищої освіти встановлюють свої правила щодо онлайн-навчання, надання перерви в навчанні тощо. 

У Литві рекомендували закладам вищої освіти та коледжам підтримати українських студентів. Азербайджан готовий розглядати звернення українців щодо можливості навчання в режимі онлайн або надання річної перерви в навчанні зі збереженням фінансових умов навчання з урахуванням раніше зроблених внесків.

За інформацією Сергій Шкарлета, листи надійшли також від Естонії, Йорданії, Казахстану, Канади, Китаю, Північної Македонії та Швейцарії.

Нагадаємо, студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання через масову підробку документів.

Крім цього, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про переведення на бюджетну форму навчання студентів-переселенців і тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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