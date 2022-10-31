ДТЕК використала запас обладнання для ремонту пошкодженої ракетами інфраструктури

Компанія ДТЕК використала запас обладнання на своїх складах після двох хвиль атак Росії, що відбулися після 10 жовтня.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив в ефірі телемарафону UArazom.

Він наголосив, що сьогодні знову були обстріляні об’єкти критичної інфраструктури.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати”, – зазначив Сахарук.

Однак, за його словами, вартість обладнання вимірюється сотнями мільйонами доларів, тому є певні складності з його купівлею.

“Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою у всіх енергетиків", – підсумував він.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.