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ДТЕК використала запас обладнання для ремонту пошкодженої ракетами інфраструктури

Вартість обладнання вимірюється сотнями мільйонами доларів.

ДТЕК використала запас обладнання для ремонту пошкодженої ракетами інфраструктури
Ілюстративне фото
Фото: dtek-kem.com.ua

Компанія ДТЕК використала запас обладнання на своїх складах після двох хвиль атак Росії, що відбулися після 10 жовтня.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив в ефірі телемарафону UArazom.

Він наголосив, що сьогодні знову були обстріляні об’єкти критичної інфраструктури.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати”, – зазначив Сахарук.

 

Однак, за його словами, вартість обладнання вимірюється сотнями мільйонами доларів, тому є певні складності з його купівлею.

“Зараз працюємо над тим, яким чином його все ж таки придбати чи отримати від наших партнерів. Нині це є проблемою у всіх енергетиків", – підсумував він.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.

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