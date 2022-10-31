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Під час обшуків на Одеській митниці в контейнері знайшли вертоліт Мі-2

Поки невідомо, хто його власник. 

Під час обшуків на Одеській митниці в контейнері знайшли вертоліт Мі-2
Мі-2
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків на Одеській митниці в контейнері виявили вертоліт Мі-2. Він вже вісім місяців війни міг би виконувати бойові завдання на фронті, але митниця не поспішала із його оформленням, заявили в пресслужбі ДБР.

Вертоліт вилучили, вирішується питання про його передачу на потреби сил оборони. 

"Встановлюються власники техніки та обставини переміщення гвинтокрила.Також буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного розмитнення гелікоптера", – йдеться у повідомленні. 

За даними Офісу генпрокурора, вертоліт у цьому контейнері перебував з 2007 року. 

Мі-2 – радянський багатоцільовий гелікоптер, розроблений на початку 1960-х років. Застосовується для виконання цивільних і військових завдань.

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