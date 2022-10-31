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Екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище у Білоцерківському районі Київщини

Площа можливого засмічення становить 162 квадратних метри.

Екологи виявили несанкціоноване сміттєзвалище у Білоцерківському районі Київщини
Фото: Державна екологічна інспекція України

У Київській області екоінспектори виявили несанкціоноване сміттєзвалище з небезпечних відходів.

Про це повідомляє у Facebook Державна екологічна інспекція України.  

“Поки в Україні триває війна, сили ППО відбивають ракетні атаки ворога – в тилу громадяни вчиняють злочини проти нашого довкілля. Екоінспекторами Столичного округу під час здійснення рейду було виявлено несанкціоноване сміттєзвалище у межах Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району на Київщині”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Державна екологічна інспекція України

Екологи інформують, що площа можливого засмічення становить 162 квадратних метри. Сміттєзвалище засмічено відходами різного типу. Виявлено велику кількість лумінісцентних ламп, які відносяться до першого класу небезпечних відходів (вони містять у своєму складі отруйні сполуки ртуті).

Екоінспектори відібрали проби ґрунту для подальшого лабораторного дослідження рівня забруднення.

 

Нагадаємо, сміттєзвалище на даній земельній ділянці було виявлено у 2021 році. У червні 2022 року Мальовільшанська сільська рада проінформувала, що виконала вимогу щодо ліквідації сміттєзвалища. Отже, лише дана кількість відходів з’явилася на даній місцевості лише за декілька місяців під час війни. Матеріали розрахунків та результати лабораторних досліджень будуть передані до правоохоронних органів.

 

 

 

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