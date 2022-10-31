Київська ОВА повідомила про ймовірність повторних обстрілів

Кияни і мешканці області мають перебувати в укриттях.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про ймовірність повторних ракетних обстрілів. Він у Telegram закликав мешканців перебувати в укриттях.

”У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО”, – закликав він.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія вчинила масований ракетний удар при Україні. У Києві внаслідок влучання знеструмило частину районів, також зникло водопостачання.



ППО працювала в столиці, Київській області, Вінницькій, Полтавській областях. Є влучання в Харкові і Запоріжжі.