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Київська ОВА повідомила про ймовірність повторних обстрілів

Кияни і мешканці області мають перебувати в укриттях.

Київська ОВА повідомила про ймовірність повторних обстрілів

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про ймовірність повторних ракетних обстрілів. Він у Telegram закликав мешканців перебувати в укриттях.

”У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО”, – закликав він.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російська армія вчинила масований ракетний удар при Україні. У Києві внаслідок влучання знеструмило частину районів, також зникло водопостачання.


ППО працювала в столиці, Київській області, Вінницькій, Полтавській областях. Є влучання в Харкові і Запоріжжі.

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