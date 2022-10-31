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Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА

Українцям необхідно перебувати в укриттях. 

Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив про масований запуск ворожих ракет.

Відповідну інформацію він оприлюднив о 7:32 Близько восьмої ранку голова Хмелницької ОВА Сергій Гамалій заявив про повторний запуск ракет ворогом. 

"Є інформація про масований пуск російських ракет. Просимо всіх залишатись в укриттях або безпечному місці", – написав Чаус. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що частина – очевидно, ракет – пройшла від Миколаєва на північний захід і північ. 

Повітряна тривога станом на 7:34 лунає в усіх регіонах, крім Криму. 

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