Є інформація про масований запуск ракет, – Чернігівська ОВА

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус повідомив про масований запуск ворожих ракет.

Відповідну інформацію він оприлюднив о 7:32 Близько восьмої ранку голова Хмелницької ОВА Сергій Гамалій заявив про повторний запуск ракет ворогом.

"Є інформація про масований пуск російських ракет. Просимо всіх залишатись в укриттях або безпечному місці", – написав Чаус.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що частина – очевидно, ракет – пройшла від Миколаєва на північний захід і північ.

Повітряна тривога станом на 7:34 лунає в усіх регіонах, крім Криму.