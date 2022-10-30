Головне за день. Неділя, 30 жовтня

Контрнаступ Збройних Сил на Луганщині, збиті ворожі гвинтокрил та штурмовик, блокування Росією «зернового коридору», посилення терору на окупованих територіях. Яким запам’ятається 249-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Сили оборони вдарили по двох позиціях комплексів російської ППО, а також завдали ударів по пункту управління окупантів, району зосередження озброєння та військової техніки і взводних опорних пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30-го жовтня – в нашій новині.

Як заявив очільник української розвідки Кирило Буданов, у Білорусі перебуває близько 4300 російських військових.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти підірвали міст через річку Красна біля села Красноріченського.

Селище Красноріченське розташоване між Сватовим і Кремінною. Наразі саме там відбувається контрнаступ ЗСУ, і в такий спосіб окупанти намагаються його сповільнити.

"Їм дуже страшно, бо ми дуже близько", - додав Гайдай.

На Харківщині українські захисники збили 30 жовтня російський ударний вертоліт.

Ворожу повітряну ціль ліквідували близько 16.00 бійці зенітного ракетного підрозділу ПК "Схід". йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Наразі тип вертольота встановлюють.

Сьогодні ж бійці ЗСУ збили російський штурмовик Су-25.

Його було збито на південному напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Нагадаємо, Росія втратила на війні в Україні 274 літаки і 252 гелікоптери.

Рух суден із експортованим українським зерном незабаром може поновитись, повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Спільний координаційний центр у Стамбулі.

Зазначається, що Росію повідомлять про ухвалене рішення.

Як раніше повідомлялось, через зупинку дії "зернової угоди" рух 218 суден, що беруть у ній участь, фактично заблоковані. РФ заявила вчора, що виходить з угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Нагадаємо, за 88 днів роботи “Зернового коридору” з України відбуло 397 кораблів. Термін чинної угоди спливає у листопаді. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, о Туреччина та ООН підтримують продовження роботи "зернового коридору".

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив про неможливість експорту зерна через перекриття РФ “зернового коридору”.

Кубраков зазначив, що, судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю, 30 жовтня, вийти, як планувалося, з українського порту через дії Росії.

“Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією “зернового коридору” експорт неможливий”, – йшлося в дописі Кубракова.

Окупанти у Мелітополі перевірятимуть телефони жителів, щоб виявити, з ким і про що людина спілкується.

Про це повідомив у Телеграм мер Мелітополя Іван Федоров.

Відомо, що з перших днів окупації Мелітополя та інших територій Запорізької області окупанти заблокували українських операторів зв’язку, Інтернет-провайдерів, теле- та радіомовлення.

"Якщо при "перевірці" телефону окупанти побачать проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці - "кримінальна відповідальність". Іншими словами, російські військові посадять людину "на підвал", - повідомив мер.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти заборонили людям переводити годинники на зимовий час.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!