Окупанти забороняють українцям переводити годинники на зимовий час

Зокрема, про такі дії окупантів повідомляють на Запоріжжі.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти заборонили людям переводити годинники на зимовий час.

Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль Росії. Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час", - написав він.

Зазначимо, що у Росії перехід на зимовий час скасували у 2011 році.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна о 04:00 перейшла на зимовий час.