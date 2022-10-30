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Окупанти забороняють українцям переводити годинники на зимовий час

Зокрема, про такі дії окупантів повідомляють на Запоріжжі.

Окупанти забороняють українцям переводити годинники на зимовий час
Фото: glavcom.ua

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти заборонили людям переводити годинники на зимовий час.

Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль Росії. Тепер окупанти хочуть, щоб і мешканці тимчасово окупованих територій були відірвані від всього світу, а тому заборонили переводити годинники на зимовий час", - написав він.

Зазначимо, що у Росії перехід на зимовий час скасували у 2011 році.

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 30 жовтня, Україна о 04:00 перейшла на зимовий час.

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