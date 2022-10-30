Українські військові ліквідували 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб

За тиждень, що минає, Збройні сили України знищили близько 950 російських окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 71 200 (+950) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 672 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 453 (+52) од,
- артилерійських систем – 1 724 (+16) од,
- РСЗВ – 383 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 197 (+2) од,
- літаків – 274 (+1) од,
- гелікоптерів – 252 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 412 (+6),
- крилаті ракети ‒ 352 (+1),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 120 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 154 (+2).
Нагадаємо, за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.