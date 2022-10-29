Головне за день. Субота, 29 жовтня

Вибухи в Севастополі, вихід Росії із зернової угоди, повернення з полону 52-х захисників, трагічний Гелловін в Сеулі. Яким запам’ятається 248-й день повномасштабної війни.

У Севастополі вранці 29 жовтня пролунала серія вибухів. За словами кореспондента проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії", звуки були схожі на роботу ППО.

Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про "атаку безпілотників" і стверджував, що жоден обʼєкт уражено не було.

Після вибухів перекрили переправу між північною та південною частинами Севастополя.

За словами керівниці об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталі Гуменюк, причиною вибухів в окупованому Севастополі 29 жовтня могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на початку місяця вибухи пролунали на Кримському мосту. Було зруйновано два прольоти, припинено рух. Росія призначила "відповідальним" за вибухи керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що ні Буданов, ні ГУР не причетні, але хто стоїть за загадковими підривами – всі дізнаються згодом.

Росія заявила про вихід із зернової угоди нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Про це йдеться в заяві Міноборони РФ, яку наводить ТАСС.

Раніше в Міноборони РФ також заявили, що Україна нібито атакувала російські кораблі, задіявши дев'ять безпілотників та сім автономних морських безпілотних апаратів.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 3 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА “Орлан -10” ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29-го жовтня – в нашій новині.

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося звільнити 52-х українських захисників, повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серез звільнених захисників - 12 бійців Нацгвардії включно з двома "Азовцями", 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних.

"Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний", - написав Єрмак.

Він також додав, що було звільнено військових, яких взяли в полон у Чорнобильській зоні.

На підприємстві в місті Бровари на Київщині стався вибух, в результаті якого загинув працівник.

"Сьогодні близько 11:15 до нас надійшло повідомлення про надзвичайну ситуацію на підприємстві міста. За попередніми даними, вибухнула установка з переробки алюмінієвого порошку. Під час робіт 56-річний працівник загинув", - повідомив очільник Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Поліцейські почали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинила загибель людини.

У Сеулі під час святкування Гелловіну щонайменше 120 людей загинули і ще 100 отримали поранення – їх задавив великий натовп, що рухався вузькою вулицею.

Кількість загиблих може зрости, а невизначена кількість постраждалих перебуває у критичному стані після тисняви в районі відпочинку Ітхевон у суботу ввечері.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!