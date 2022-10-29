У Луцьку через аварію на мережах без світла залишилися майже 30 вулиць.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук.

“Внаслідок технологічного порушення на одній з підстанцій та аварійної ситуації на мережах ПАТ “Волиньобленерго” в м. Луцьку без напруги залишились вулиці та прилеглі до них в межах 33, 40 та 55 мікрорайонів”, – йдеться у повідомленні.

Світла немає на таких вулицях: вул. Конякіна, вул. Карбишева, вул. Наливайка, пр. Соборності, вул. Липинського, вул. Кравчука, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, вул. Ківерцівська, вул. Героїв УПА, вул. Вахтангова, вул. Заньковецької, вул. Селищна, вул. Авіаторів, вул. Єршова, вул. Гордіюк, пр. Молоді, вул. Теремнівська, вул. Підгаєцька, вул. Рівненська, вул. Дубнівська, вул. Електроапаратна, вул. Зв'язківців, вул. Захарова, вул. Мазепи, вул. С.Ковалевської, вул. Писаревського, вул. Ветеранів.

Фахівці Волиньобленерго повідомляють що, подача електроенергії споживачам на вищевказаних вулицях відбудеться близько 22:30.

“Може комусь стане легше чекати – у мене теж відсутня електроенергія”, – підтримав мешканців міста міський голова.