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У деокуповані Святогірськ і Лиман повернули електропостачання, - Кириленко

Також у громади повертають газопостачання.

У деокуповані Святогірськ і Лиман повернули електропостачання, - Кириленко
На Салтівській електропідстанції відновлюють електропостачання.
Фото: Харківобленерго

В рамках підготовки до зимового сезону енергетики повертають електропостачання у деокуповані громади Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Зараз електроенергія вже підведена до Святогірська і Лимана, працюємо над відновленням внутрішніх мереж”, - сказав він.

Кириленко нагадав, що на деокупованих територіях відновлено і діяльність органів влади.

Голова Донецької ОВА підтвердив, що найбільш важким на Донеччині залишається Бахмутський напрямок фронту, де ворог не полишає спроб зайти в місто. Втім, ці спроби невдалі, армія РФ зазнає втрат, а ЗСУ тримають ситуацію під контролем, попри постійні обстріли.

Раніше Кириленко розповів, що газопостачання на Донеччині буде повністю відновлено у 15 громадах повністю, ще в 10 – частково, в пунктах обігріву та соціальних об’єктах. У 10 громадах його неможливо відновити, оскільки це зона проведення бойових дій і щойно деокуповані території.

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