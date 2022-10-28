За добу ліквідовано 480 окупантів літак і два вертольоти, – Генштаб
За добу ліквідовано 480 окупантів літак і два вертольоти, – Генштаб
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"
Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"
Росіяни перекинули мобілізованих на захід від річки Дніпро, – міноборони Великої Британії
Росіяни перекинули мобілізованих на захід від річки Дніпро, – міноборони Великої Британії
Путін заявив, що війна проти України "йде за планом"
Путін заявив, що війна проти України "йде за планом"
США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін
США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін
Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну
Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну
У Херсонській області українські захисники поставили в стрій трофейний "Бережок"
У Херсонській області українські захисники поставили в стрій трофейний "Бережок"
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти продовжують терор Нікопольського району, - Вілкул

На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав.

Окупанти продовжують терор Нікопольського району, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

Російські окупанти продовжують терор Нікопольського району Дніпропетровської області. Зокрема, зі ствольної артилерії вони обстріляли Нікополь, було пошкоджено 8 житлових будинків, господарчі споруди та 2 лінії електропередач.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“20 пострілів завдано з РСЗВ “Град” по місту Марганець. Пошкоджено лінію електропередач. Також з “Градів” – 10 пострілів – була обстріляна територія Червоногригорівської громади. Знищено 1 та пошкоджено 4 дачні будинки, а також лінію електропередач”, - розповів Вілкул. 

В результаті Червоногригорівська громада частково без електропостачання, тривають відновлювальні роботи. 

Вілкул додав, що мешканці Інгульця могли чути звуки вибухів, які були результатом роботи піротехніків, котрі на території Зеленодольської громади та біля Апостолово підривали БК і міни, які залишили по собі окупанти. 

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу попросив всіх на деокупованих територіях бути особливо уважними, і пересуватися асфальтованими шляхами. 

Нагадаємо, протягом дня 28 жовтня росіяни випустили по трьом громадам Сумської області 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також