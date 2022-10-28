Окупанти продовжують терор Нікопольського району, - Вілкул

На щастя, від обстрілів ніхто не постраждав.

Російські окупанти продовжують терор Нікопольського району Дніпропетровської області. Зокрема, зі ствольної артилерії вони обстріляли Нікополь, було пошкоджено 8 житлових будинків, господарчі споруди та 2 лінії електропередач.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

“20 пострілів завдано з РСЗВ “Град” по місту Марганець. Пошкоджено лінію електропередач. Також з “Градів” – 10 пострілів – була обстріляна територія Червоногригорівської громади. Знищено 1 та пошкоджено 4 дачні будинки, а також лінію електропередач”, - розповів Вілкул.

В результаті Червоногригорівська громада частково без електропостачання, тривають відновлювальні роботи.

Вілкул додав, що мешканці Інгульця могли чути звуки вибухів, які були результатом роботи піротехніків, котрі на території Зеленодольської громади та біля Апостолово підривали БК і міни, які залишили по собі окупанти.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу попросив всіх на деокупованих територіях бути особливо уважними, і пересуватися асфальтованими шляхами.

Нагадаємо, протягом дня 28 жовтня росіяни випустили по трьом громадам Сумської області 40 боєприпасів із мінометів, гранатометів та артилерії.