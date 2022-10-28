Великобританія оголосила про відмову від російського скрапленого газу

Великобританія продовжує впроваджувати заходи для зменшення фінансового ресурса Росії. Цього разу справа дійшла до скрапленого газу, котрий експортується з РФ.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великобританії.
“З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу”, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Великобританія підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої залежності.
Таким чином, наголосили в повідомленні, відсікаються кошти Путіна для його незаконної війни.
From 1 January 2023, the UK is ending all imports of Russian liquefied natural gas and supporting countries around the world in reducing their own dependency.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2022
We’re cutting off Putin’s funds for his illegal war.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ehj9HSFV0Y
Раніше прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що розв'язана президентом РФ Путіним війна проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків й ланцюжків постачання у всьому світі.