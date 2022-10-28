Великобританія оголосила про відмову від російського скрапленого газу

Очікується, що завдяки такому кроку у РФ буде менше грошей для війни проти України.

Великобританія продовжує впроваджувати заходи для зменшення фінансового ресурса Росії. Цього разу справа дійшла до скрапленого газу, котрий експортується з РФ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великобританії.

“З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Великобританія підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої залежності.

Таким чином, наголосили в повідомленні, відсікаються кошти Путіна для його незаконної війни.

From 1 January 2023, the UK is ending all imports of Russian liquefied natural gas and supporting countries around the world in reducing their own dependency.



We’re cutting off Putin’s funds for his illegal war.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/ehj9HSFV0Y — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2022

Раніше прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що розв'язана президентом РФ Путіним війна проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків й ланцюжків постачання у всьому світі.