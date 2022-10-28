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Великобританія оголосила про відмову від російського скрапленого газу

Очікується, що завдяки такому кроку у РФ буде менше грошей для війни проти України.

Великобританія оголосила про відмову від російського скрапленого газу
Фото: autonews.autoua.net

Великобританія продовжує впроваджувати заходи для зменшення фінансового ресурса Росії. Цього разу справа дійшла до скрапленого газу, котрий експортується з РФ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ і у справах Співдружності націй Великобританії.

“З 1 січня 2023 року Велика Британія припиняє весь імпорт російського скрапленого природного газу”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Великобританія підтримує країни в усьому світі в зниженні їхньої залежності.

Таким чином, наголосили в повідомленні, відсікаються кошти Путіна для його незаконної війни.

Раніше прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зазначив, що розв'язана президентом РФ Путіним війна проти України призвела до дестабілізації енергетичних ринків й ланцюжків постачання у всьому світі.

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