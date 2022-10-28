Новий премʼєр Британії обговорив із Шольцом тиск на Путіна і підтримку України

Новий британський премʼєр-міністр Ріші Сунак провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, в якій йшлося про підтримку України.

У твіттері Сунак повідомив, що чекає на тісну співпрацю з німецьким канцлером.

"Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, як ми це робили як міністри фінансів, щоб забезпечити збереження тиску на Путіна, підтримку України та захист нашої енергетичної безпеки в майбутньому", – написав він.

Pleased to speak with @Bundeskanzler Olaf Scholz this afternoon.



I'm looking forward to working closely with him, as we did as finance ministers, to ensure we maintain pressure on Putin, support Ukraine and safeguard our energy security for the future. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 27, 2022

Сунак був міністром фінансів Великої Британії в уряді Бориса Джонсона в 2020-2022 роках. Олаф Шольц мав аналогічну посаду в уряді Німеччини в 2018-2021 роках.

Сунаку вдалося очолити британський уряд після дострокового припинення повноважень Бориса Джонсона та Ліз Трасс, яка керувала кабінетом лише два місяці. У липні цього року він склав повноваження міністра фінансів на знак незгоди з політикою Джонсона. У серпні він програв вибори Трасс. Після її відставки вибори не проводили, адже Джонсон відмовився висувати свою кандидатуру, а ще одна кандидатка знялася з перегонів, тож Сунак отримав посаду без ще одного виборчого процесу.

Після вступу на посаду премʼєр-міністра Сунак поговорив із президентом Володимиром Зеленським і запевнив його в продовженні підтримки України. Велика Британія, як відомо, є одним із найпотужніших союзників України під час вторгнення Росії.