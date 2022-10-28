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Новий премʼєр Британії обговорив із Шольцом тиск на Путіна і підтримку України

Сунак сподівається на тісну співпрацю з Німеччиною. 

Новий премʼєр Британії обговорив із Шольцом тиск на Путіна і підтримку України
Фото: EPA/UPG

Новий британський премʼєр-міністр Ріші Сунак провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, в якій йшлося про підтримку України. 

У твіттері Сунак повідомив, що чекає на тісну співпрацю з німецьким канцлером.

"Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, як ми це робили як міністри фінансів, щоб забезпечити збереження тиску на Путіна, підтримку України та захист нашої енергетичної безпеки в майбутньому", – написав він.

Сунак був міністром фінансів Великої Британії в уряді Бориса Джонсона в 2020-2022 роках. Олаф Шольц мав аналогічну посаду в уряді Німеччини в 2018-2021 роках. 

Сунаку вдалося очолити британський уряд після дострокового припинення повноважень Бориса Джонсона та Ліз Трасс, яка керувала кабінетом лише два місяці. У липні цього року він склав повноваження міністра фінансів на знак незгоди з політикою Джонсона. У серпні він програв вибори Трасс. Після її відставки вибори не проводили, адже Джонсон відмовився висувати свою кандидатуру, а ще одна кандидатка знялася з перегонів, тож Сунак отримав посаду без ще одного виборчого процесу. 

Після вступу на посаду премʼєр-міністра Сунак поговорив із президентом Володимиром Зеленським і запевнив його в продовженні підтримки України. Велика Британія, як відомо, є одним із найпотужніших союзників України під час вторгнення Росії. 

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