Байден не має наміру зустрічатися з Путіним на саміті G20, - Кірбі

Натомість президент США зосередить свою увагу на союзах і партнерствах.

Президент США Джозеф Байден не має наміру зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, повідомляє CNN.

Як заявив координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі, натомість Байден зосередить свою увагу на союзах і партнерствах.

Раніше президент США заявив кореспондентові видання, що може зустрітися з Путіним лише за однієї умови - якби президент країни-агресора запропонував поговорити про звільнення баскетболістки зі США Бріттні Грайнер.

Нагадаємо, представник Міністерства закордонних справ Великобританії заявляв, що Росія не має морального права засідати в G20, поки триває її агресія в Україні.

Тим часом у Білому домі озвучили думку, що в разі присутності Путіна на саміті в Балі Президент України Володимир Зеленський також повинен взяти участь у заході.