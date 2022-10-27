"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
ГоловнаПолітика

Окуповані Росією Північні території належать Японії, - Резніков

Міністр провів зустріч з японським послом.

Окуповані Росією Північні території належать Японії, - Резніков
Фото: Twitter/Oleksii Rezniko

Окуповані Росією Північні території належать Японії.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter.

Він зустрівся з послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. За словами Резнікова, сторони провели "дуже конструктивну зустріч".

"Ми дуже цінуємо фінансову та гуманітарну допомогу Україні у цей важкий час", - підкреслив глава Міноборони.

Нагадаємо, у квітні Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією. Крім того, японське МЗС назвало вторгнення РФ в Україну "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії".

На початку вересня Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також