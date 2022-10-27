Окуповані Росією Північні території належать Японії, - Резніков

Окуповані Росією Північні території належать Японії.

Таку думку висловив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter.

Він зустрівся з послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою. За словами Резнікова, сторони провели "дуже конструктивну зустріч".

"Ми дуже цінуємо фінансову та гуманітарну допомогу Україні у цей важкий час", - підкреслив глава Міноборони.

Нагадаємо, у квітні Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією. Крім того, японське МЗС назвало вторгнення РФ в Україну "насильством, що підриває основи міжнародного порядку не лише в Європі, а й в Азії".

На початку вересня Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили.