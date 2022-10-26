Перемога проросійських сил на виборах у США та час на оборону Херсону – для чого окупанти розігрують фарс із ядерною небезпекою

Істерика РФ щодо начебто української «брудної ядерної» бомби, що відбувалася 23-24 жовтня, мала цілком практичні цілі, від перемоги проросійських сил на виборах у США, до затягування часу на захист Херсону. Про це пише видання OBOZREVATEL, пояснюючи, що, на перший погляд, безглузда метушня міністра оборони РФ Сергія Шойгу з перемовинами щодо «брудної бомби» зі своїми колегами з США, Великобританії, Туреччини та Франції мають сенс.

Так, президенту Володимиру Зеленському довелося пояснювати, що це брехня, що Шойгу таким чином готує використання ядерної зброї Росією, та забезпечує таке собі «алібі».

А от очільник МЗС України Дмитро Кулеба навіть запевнив агенцію ядерної безпеки МАГАТЕ в тому, що Україна не має ядерної зброї і в якості гарантій запросив експертів МАГАТЕ до України, щоб ті пересвідчилися, що ніякої програми збагачення урану у військових цілях в Україні не існує.

На підтримку цього активізувалася російська преса, так "РБК" написав про підготовку Києвом "кривавої провокації" - саме цей вираз було вжито, газета "Комерсант" на головній сторінці весь день 24 жовтня тримала новини навіть не про "брудну бомбу", а про "брудні бомби", в множині, які нібито можуть бути присутніми в українському арсеналі зброї.

"Ведомости", у свою чергу, написала про розмову про "брудну бомбу" між Шойгу та міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром, підкреслюючи, що Туреччина – надійний союзник Росії в Чорноморському регіоні, що вочевидь не відповідає дійсності.

Усе це має замаскувати дві практичні цілі питання:

- у сфері зовнішньої політики, коли відбувається зміна політичного керівництва Британії – новим лідером Консервативної партії став колишній міністр фінансів Ріші Сунак, котрий і очолить британський уряд. Крім цього, наближаються листопадові вибори до Сенату США, де українське питання також частково є електоральним фактором. Тож в рф сподіваються на сприйнятливі для себе результати завдяки цьому фейку;

- затягування часу на додаткові дипломатичні консультації, що дозволить дещо уповільнити хід війни. Це частково грає на руку Москві – загострюються економічні проблеми України, а російські війська мають більше часу на створення оборони під Херсоном.

До того ж, за даними видання, Москва шукає будь-яких способів звинуватити Україну в тому, що вона теж порушує правила війни, як це неодноразово і зробила російська армія. "Москва боїться, що Україна не просто переможе, а зробить це чисто і впевнено, без порушення правил. Тоді всі гріхи війни, здійснені армією РФ, стануть ще більш очевидними", - додав OBOZREVATEL.