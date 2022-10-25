Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства

Колишній керівник Національного банку України Кирило Шевченко заявляє, що не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування. Про це він повідомив у коментарі, що є у розпорядженні LB.ua.
“Вважаю за необхідне прокоментувати повідомлення про те, що НАБУ та САП оголосили мене в розшук. Оголошують в розшук тих, хто переховується. Я навіть не уявляю, що ще мав зробити, для співробітництва зі слідством:
1. Перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, я офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцеперебування;
2. Офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання мені приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.
Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством”, - зазначив Шевченко.
Крім того, справу щодо “Укргазбанку” він назвав “нафталіновою”, а оголошення його у розшук — свідченням заангажованості слідства.
“Вочевидь, питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї “нафталінової” справи хочуть зліпити “перемогу”. Вважаю, що оголошення мене у розшук за викладених вище обставин — є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу. Це ще називають - fairplay”, - зазначив Шевченко.
Нагадаємо, Кирило Шевченко пішов у відставку з посади голови НБУ 4 жовтня за станом здоров’я. 6 жовтня йому оголосили підозру у справі «Укргазбанку» щодо розкрадання понад 200 млн гривень. 24 жовтня НАБУ оголосило Кирило Шевченка у розшук через те, що він не з‘являвся до слідчого.