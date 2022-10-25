Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства

Кирило Шевченко заявляє, що повідомив слідство про своє місцеперебування.

Колишній керівник Національного банку України Кирило Шевченко заявляє, що не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування. Про це він повідомив у коментарі, що є у розпорядженні LB.ua.

“Вважаю за необхідне прокоментувати повідомлення про те, що НАБУ та САП оголосили мене в розшук. Оголошують в розшук тих, хто переховується. Я навіть не уявляю, що ще мав зробити, для співробітництва зі слідством:

1. Перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, я офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцеперебування;

2. Офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання мені приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.

Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством”, - зазначив Шевченко.

Крім того, справу щодо “Укргазбанку” він назвав “нафталіновою”, а оголошення його у розшук — свідченням заангажованості слідства.

“Вочевидь, питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї “нафталінової” справи хочуть зліпити “перемогу”. Вважаю, що оголошення мене у розшук за викладених вище обставин — є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу. Це ще називають - fairplay”, - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, Кирило Шевченко пішов у відставку з посади голови НБУ 4 жовтня за станом здоров’я. 6 жовтня йому оголосили підозру у справі «Укргазбанку» щодо розкрадання понад 200 млн гривень. 24 жовтня НАБУ оголосило Кирило Шевченка у розшук через те, що він не з‘являвся до слідчого.