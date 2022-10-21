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Кличко анонсував "суворі рішення" щодо посадовців, які відповідають за укриття

На облаштування укриттів виділили 100 млн гривень.

Кличко анонсував "суворі рішення" щодо посадовців, які відповідають за укриття
Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко перевірив сховища, на які найбільше скаржаться кияни. Він попередив, що винні у тому, що укриття досі знаходяться у неналежному стані, понесуть відповідальність. Про це повідомляє сайт КМДА.

«На жаль, деякі голови районів та посадовці на місцях не якісно виконують доручення і свої обов’язки. Надходять скарги від киян, що багато укриттів не облаштовані. Або що гірше – зачинені. Люди під час повітряної тривоги не можуть туди потрапити. Тому будемо ухвалювати суворі рішення, щоб ті, в чиїй компетенції на місцях підготовка й утримання укриттів, несли відповідальність. Якщо вони не спроможні ефективно працювати – будемо шукати тих, хто зможе виконувати свої обов’язки належно», – наголосив Віталій Кличко.

Він також підкреслив, що місто ще кілька місяців тому виділило близько 100 млн грн для того, щоб укриття привели в належний стан. Кошти отримав кожен район Києва.

«Спочатку посадовці районів скаржилися, що немає грошей. Гроші виділили. Але не всі поспішають втілити те, на що отримали кошти. Це – неприйнятна ситуація! Адже безпека сьогодні є ключовим питанням для кожного киянина», – наголосив Кличко.

Мер столиці підкреслив, що всі укриття, сховища чи приміщення подвійного використання повинні бути доступні для людей під час повітряної тривоги. Приміщення подвійного використання, навіть ті, що знаходяться в оренді чи власності і де розміщені магазини чи кафе, мають бути відчинені як укриття під час небезпеки. Всі бомбосховища повинні бути елементарно облаштовані для перебування в них людей, в тому числі маленьких дітей.

За словами Віталія Кличка, перевірки стану укриттів пройдуть в усіх районах міста.

На сьогодні в Києві використовують понад 4 тисячі укриттів для населення. Серед них - споруди подвійного призначення, підземні автопаркінги, підземні переходи, приміщення метрополітену, цокольні та підвальні приміщення, а також укриття на підприємствах.

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