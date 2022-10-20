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Зеленський подякував Штайнмаєру за першу систему ППО IRIS

Він також повідомив, що наразі триває підготовка візиту президента Німеччини до України.

Зеленський подякував Штайнмаєру за першу систему ППО IRIS
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він подякував Німеччині за першу систему ППО IRIS.

"Предметна і продуктивна розмова з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Вдячний Німеччині за першу систему ППО IRIS – маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно! Цінуємо готовність Німеччини допомогти подолати наслідки російського ракетного терору", –написав Зеленський.

Він також повідомив, що наразі триває підготовка візиту Штайнмаєра до України.

Нагадаємо, Штайнмаєр планував приїхати до Києва сьогодні, 20 жовтня, однак він відклав візит з міркувань безпеки.

10 жовтня міністерка оборони Крістін Ламбрехт повідомила, що Німеччина найближчими днями поставить в Україну першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Ще три установки надійдуть вже наступного року.

"Німеччина постачає в Україну першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні російські ракетні атаки на Київ та інші міста показують, наскільки важливий цей потенціал для самооборони України", – заявила вона.

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