Зеленський звільнив посла України в Казахстані і призначив у Словаччині та Марокко

Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Казахстані та призначив послів у Словаччині й Марокко.

Укази про це оприлюднено на сайті глави держави.

“Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Казахстан”, – зазначено в указі №723/2022.

Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Марокко призначено Сергія Саєнка, а у Словацькій Республіці – Мирослава Кастрана.

Нагадаємо, у серпні МЗС Казахстану викликало Врублевського та висловило протест за його висловлювання про росіян. "Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям", – сказав очільник дипломатичного представництва в інтерв'ю блогеру Діасу Кузаїрову.

Петро Врублевський очолив дипломатичне представництво України в Казахстані у вересні 2020. До цього він працював радником-посланником, виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі.