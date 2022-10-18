Президент України Володимир Зеленський привітав Ульфа Крістерссона з обранням на посаду прем’єр-міністра Швеції.

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Переконаний, що українсько-шведська співпраця й надалі активно розвиватиметься, а підтримка шведів у боротьбі проти російської агресії посилюватиметься”, – зазначив він.

Зеленський також подякував колишній прем’єрці Магдалені Андерссон за солідарність і підтримку.

Вітаю Ульфа Крістерссона @moderaterna з обранням Прем’єр-міністром Швеції. Переконаний, що 🇺🇦-🇸🇪 співпраця й надалі активно розвиватиметься, а 🇸🇪 підтримка в боротьбі проти російської агресії посилюватиметься. Вдячний Магдалені Андерссон за солідарність і підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2022

Зазначимо, парламент Швеції затвердив 17 жовтня на посаді прем'єр-міністра країни очільника Поміркованої партії Ульфа Крістерссона.

15 вересня лідер Соціал-демократичної партії й очільниця уряду Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку з посади після поразки на парламентських виборах 11 вересня.