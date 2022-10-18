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Зеленський привітав Ульфа Крістерссона з обранням на посаду прем’єр-міністра Швеції

"Переконаний, що українсько-шведська співпраця й надалі активно розвиватиметься".

Зеленський привітав Ульфа Крістерссона з обранням на посаду прем’єр-міністра Швеції
Новий прем'єр Швеції Ульф Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Президент України Володимир Зеленський привітав Ульфа Крістерссона з обранням на посаду прем’єр-міністра Швеції. 

Про це Зеленський написав у Твіттері.

“Переконаний, що українсько-шведська співпраця й надалі активно розвиватиметься, а підтримка шведів у боротьбі проти російської агресії посилюватиметься”, – зазначив він. 

Зеленський також подякував колишній прем’єрці Магдалені Андерссон за солідарність і підтримку.

Зазначимо, парламент Швеції затвердив 17 жовтня на посаді прем'єр-міністра країни очільника Поміркованої партії Ульфа Крістерссона.

15 вересня лідер Соціал-демократичної партії й очільниця уряду Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку з посади після поразки на парламентських виборах 11 вересня.

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