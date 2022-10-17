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ЄС направить моніторингову місії до кордону Вірменії та Азербайджану, - Рада ЄС

Місія на кордоні Вірменії та Азербайджану матиме тимчасовий характер.

ЄС направить моніторингову місії до кордону Вірменії та Азербайджану, - Рада ЄС
Фото: president.gov.ua

Рада ЄС у понеділок ухвалила рішення направити до 40 своїх експертів з моніторингу на вірменську сторону міжнародного кордону з Азербайджаном.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

"Направлення Євросоюзом до 40 експертів ЄС зі спостереження вздовж міжнародного кордону Вірменії з Азербайджаном буде спрямовано на зміцнення довіри у нестабільній ситуації, яка ставить під загрозу життя людей і ставить під загрозу врегулювання конфлікту", - прокоментував верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Рада постановила, що експерти з моніторингу будуть тимчасово направлені зі складу Місії ЄС у Грузії.

Моніторингова місія для кордону Вірменію та Азербайджану матиме тимчасовий характер і не повинна тривати довше, ніж два місяці.

Нагадаємо, це рішення стало наслідком чотиристоронньої зустрічі між президентом Алієвим, прем'єр-міністром Пашиняном, президентом Макроном і главою Європейської Ради Мішелем 6 жовтня. Воно спрямоване на сприяння відновленню миру та безпеки в цьому регіоні, зміцненню довіри та делімітації міжнародного кордону між двома державами.

За підсумками зустрічі в Празі Вірменія та Азербайджан у принципі домовилися про розміщення цивільної місії ЄС вздовж кордону, яка працюватиме спільно з комісіями з делімітації, а Алієв заявив, що Азербайджан і Вірменія можуть підписати мирну угоду до кінця року. За його словами, проти їхніх пропозицій щодо угоди не заперечують ні Вірменія, ні ЄС.

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