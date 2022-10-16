Папа Римський закликав молитися за українців

Папа Франциск висловив підтримку ініціативі "Мільйон дітей моляться Розарій" і закликав вірян молитися за народ України.

Про це повідомляє Vatican News.

«Після проказування молитви "Ангел Господній" у неділю, 16 жовтня, Папа звернувся до тисяч прочан на площі Святого Петра у Ватикані й нагадав, що 18 жовтня відбудеться ініціатива "Мільйон дітей моляться Розарій за мир у світі"», - йдеться у повідомленні.

"Дякую всім дітям, які братимуть участь! Єднаймося з ними та ввіряймо заступництву Богородиці багатостраждальний український народ і всі інші народи, які страждають від війни та будь-яких форм насильства та злиднів", - сказав понтифік.

Нагадаємо, Папа Римський засудив бомбардування Росією українських міст. Понтифік закликав "тих, у чиїх руках доля війни", зупинитися, перед тим понтифік закликав Путіна зупинити "спіраль насильства та смерті".