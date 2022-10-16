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У Норвегії затримали ще одного росіянина, який керував безпілотниками

У нього вилучили фотографії вертольота Bell. 

У Норвегії затримали ще одного росіянина, який керував безпілотниками
Прапор Норвегії

Поліція норвезького міста Тромсе повідомила, що затримала громадянина Росії, який фотографувався в аеропорту.

Про це йдеться у заяві поліції, інформує "Європейська правда".

Затриманий - 51-річний чоловік, який не проживає в Норвегії. Згідно з поясненням обвинуваченого, він прямував на острів Шпіцберген. Поліція вилучила велику кількість фотообладнання, включаючи безпілотник і кілька карт пам'яті.

Обвинуваченого відправили під варту. Його звинувачують у незаконному керуванні безпілотником, і попросили взяти під варту на 4 тижні.

"Серед вилучених речей ми бачили, серед іншого, фотографії з аеропорту Кіркенеса та фотографії вертольота Bell Міністерства оборони", - повідомили в поліції.

Суд у Норвегії 16 жовтня на два тижні арештував громадянина Росії, якого затримали на кордоні з двома безпілотниками й чотирма терабайтами файлів на електронних носіях у багажі.

Нагадаємо, що Норвегія витратить до 210 мільйонів норвезьких крон (19 млн доларів) на закупівлю артилерійських боєприпасів для України. Міністерства оборони", - повідомили в поліції.

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