Шольц висловився за розширення ЄС

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за значне розширення Європейського Союзу з огляду на його геополітичну роль.
Про це повідомляє видання tagesschau.de.
"Я відданий розширенню ЄС. Той факт, що ЄС продовжує рости на схід, є перемогою для всіх нас", - підкреслив Шольц.
На його думку, ЄС з 27, 30, 36 державами з понад 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян може посилити свою вагу у світі.
Водночас Шольц наголосив на необхідності реформування принципу одностайності.
На думку політика, такі кандидати на вступ, як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія повинні відповідати критеріям для вступу.
Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу кандидата до ЄС є перемогою, яку країна чекала багато років.