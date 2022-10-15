Шольц висловився за розширення ЄС

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за значне розширення Європейського Союзу з огляду на його геополітичну роль.

Про це повідомляє видання tagesschau.de.

"Я відданий розширенню ЄС. Той факт, що ЄС продовжує рости на схід, є перемогою для всіх нас", - підкреслив Шольц.

На його думку, ЄС з 27, 30, 36 державами з понад 500 мільйонами вільних і рівноправних громадян може посилити свою вагу у світі.

Водночас Шольц наголосив на необхідності реформування принципу одностайності.

На думку політика, такі кандидати на вступ, як Україна, Молдова, країни Західних Балкан і, в майбутньому, Грузія повинні відповідати критеріям для вступу.

Нагадаємо, Україна отримала статус кандидатки в члени Євросоюзу. Відповідне рішення ухвалено лідерами країн-членів ЄС на саміті Євроради.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що отримання Україною статусу кандидата до ЄС є перемогою, яку країна чекала багато років.