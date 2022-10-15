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Посольство Австралії в Україні передало прикордонникам партію ноутбуків

Таким чином буде підсилена правоохоронна діяльність прикордонників. 

Посольство Австралії в Україні передало прикордонникам партію ноутбуків
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Держприкордонслужба отримала від посольства Австралії в Україні 50 ноутбуків.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

“Гуманітарна допомога піде на посилення правоохоронної складової прикордонного відомства”, - повідомили у Держприкордонслужбі.

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Нагадаємо, Чернігівська область отримала благодійну допомогу від ЮНЕСКО. Це 2273 нові ноутбуки для організації навчального процесу. Їх отримають ті заклади освіти краю, які втратили комп’ютерну техніку внаслідок бойових дій. Частину техніки сьогодні передають до громади Чернігова.

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