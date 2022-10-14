​Російський суд заарештував п'ятьох фігурантів справи про підрив Кримського мосту

Йдеться про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна.

Суд в окупованому Сімферополі заарештував п'ятьох фігурантів справи про підрив Кримського мосту.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що йдеться про Артема Азатьяна, Георгія Азатьяна, Романа Соломка, Володимира Злобу та Артура Терчаняна.

"Щодо підозрюваних було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном до 8 грудня", - розповіли в суді.

Адвокати двох фігурантів справи підтвердили, що їх підзахисних заарештували. Інші деталі справи вони коментувати відмовились.

Раніше ФСБ називало громадян України Соломко та Злобу, а також громадянина Вірменії Терчаняна причетними до організації відправки вибухового пристрою до Росії через Болгарію, Грузію та Вірменію. Артем та Георгій Азатьяни у повідомленні відомства не згадувалися. Їх роль справі незрозуміла.

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка.

Пізніше під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. 12 жовтня ФСБ назвало "організатором" вибуху на Кримському мосту голову ГУР Міноборони України Кирила Буданова та заявило про затриманих.

Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".