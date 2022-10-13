ЄС планує надати Україні €3 млрд допомоги і створити військово-навчальну місію, - Боррель

За словами глави євродипломатії, Європа має "рішуче продовжувати надавати Україні підтримку стільки, скільки це необхідно, і так довго, як це необхідно" в той час, коли "Путін посилює ескалацію".

Євросоюз планує виділити три мільярди євро допомоги для підтримки української армії та створити військово-навчальну місію.

Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, йдеться на сайті дипломатичної служби Євросоюзу.

"З точки зору нашої підтримки Україні я повідомлю членів НАТО, що ми збираємося схвалити – сподіваюся, наступного понеділка у Люксембурзі – новий транш нашої військової підтримки українським Збройним Силам. Вони отримають понад 3 мільярди євро з ресурсів Європейського фонду миру. Також [я повідомлю їм] про створення військово-навчальної місії для підтримки української армії", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що Європа має "рішуче продовжувати надавати Україні підтримку стільки, скільки це необхідно, і так довго, як це необхідно" в той час, коли "Путін посилює ескалацію".

"Ми продовжимо надавати військову підтримку, щоб протистояти будь-якому російському військовому нападу, будь-якій ескалації війни. Ми хочемо знайти дипломатичне рішення цієї війни якнайшвидше. Але ми будемо рішуче і з посиленням військової підтримки України протистояти будь-якій ескалації з боку Росії", - наголосив глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, Європейський Союз спільно з Європейським інвестиційним банком допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Так, нині ЄІБ перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро.

Тим часом 15 країн Європи - члени НАТО запровадили покращення європейської системи протиповітряної оборони.