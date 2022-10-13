Доходи Росії від продажу нафти за вересень впали на $3,2 млрд, - ​Bloomberg

Причиною цього стало зменшення експорту до країн ЄС та падіння цін на нафту Urals.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, доходи Російської Федерації від експорту нафти у вересні скоротилися на 17,3%, або 3,2 мільярда доларів США, порівняно із серпнем.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, зокрема, що дохід РФ від експорту нафти у вересні скоротився до 15,3 мільярда доларів США, що є найнижчим місячним показником за весь 2022 рік. Причиною цього стало зменшення експорту до країн Євросоюзу на 390 тисяч барелів на день та падіння цін на нафту російської марки Urals на 8,7%, порівняно з серпнем.

Загалом, за даними МЕА, з початку року частка країн ЄС у експорті російської сирої нафти та нафтопродуктів упала з 50% до 35%.

Очікується, що експорт російської нафти до країн ЄС ще більше скоротиться у грудні, коли набуде чинності перша частина санкцій ЄС, та в лютому, коли набудуть чинності обмеження щодо імпорту російських нафтопродуктів.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що доходи Росії від нафти та газу впали до мінімуму за 14 місяців, попри зростання цін. На ресурси викопного палива припадає понад третина російського бюджету. У серпні дохід упав до 671, 9 млрд рублів ($11,1 млрд), що є найнижчим показником з червня 2021 року.