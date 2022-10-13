Про це йшлося під час розмови керівника Офісу Президента України з очільником кабінету Президента Європейської комісії.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з керівником кабінету Президента Європейської комісії Бйорном Зайбертом.

Про це йдеться на сайті президента.

Єрмак, зокрема, повідомив, що Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола) завершує підготовку двох документів з рекомендаціями щодо нових санкцій.

Сторони також обговорили питання фінансової підтримки відбудови України та макрофінансової допомоги нашій державі.

Єрмак подякував за початок реалізації другої частини програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 5 млрд євро із загального пакету обсягом 9 млрд євро.

За його словами, для України надзвичайно важливо отримати ці кошти у максимально стислі строки. Також уже зараз потрібно планувати нову масштабну макрофінансову допомогу від Євросоюзу на 2023 рік.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що за підсумками зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві на розгляд партнерів із ЄС був переданий проект закону про створення Фонду відновлення України.

Фото: Сайт президента

Єрмак наголосив, що цей Фонд буде створений для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та внесків міжнародних партнерів на відновлення нашої країни від наслідків війни.

“Все має бути абсолютно прозоро. Тому ми запропонували, щоб у спостережній раді цього Фонду були наші міжнародні партнери, представники організацій і фінансових інституцій, які точно в цьому братимуть участь”, – сказав він.

Керівник Офісу Президента також запропонував визначити у Єврокомісії контактну особу для комунікації щодо відбудови нашої країни та підрозділ, що забезпечуватиме роботу “Платформи відновлення України”, створення якої ініціювала Єврокомісія. З українського боку заплановано створити спеціальну робочу групу.

Єрмак висловив сподівання, що міжнародна конференція з питань відбудови нашої країни, що відбудеться в Берліні 25 жовтня, дасть необхідний поштовх для запуску “Платформи відновлення України”.

Нагадаємо, 6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого запроваджуються нові заборони на імпорт з ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт.