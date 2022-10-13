Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з керівником кабінету Президента Європейської комісії Бйорном Зайбертом.
Про це йдеться на сайті президента.
Єрмак, зокрема, повідомив, що Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії (група Єрмака-Макфола) завершує підготовку двох документів з рекомендаціями щодо нових санкцій.
Сторони також обговорили питання фінансової підтримки відбудови України та макрофінансової допомоги нашій державі.
Єрмак подякував за початок реалізації другої частини програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 5 млрд євро із загального пакету обсягом 9 млрд євро.
За його словами, для України надзвичайно важливо отримати ці кошти у максимально стислі строки. Також уже зараз потрібно планувати нову масштабну макрофінансову допомогу від Євросоюзу на 2023 рік.
Керівник Офісу Глави держави нагадав, що за підсумками зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві на розгляд партнерів із ЄС був переданий проект закону про створення Фонду відновлення України.
“Все має бути абсолютно прозоро. Тому ми запропонували, щоб у спостережній раді цього Фонду були наші міжнародні партнери, представники організацій і фінансових інституцій, які точно в цьому братимуть участь”, – сказав він.
Єрмак висловив сподівання, що міжнародна конференція з питань відбудови нашої країни, що відбудеться в Берліні 25 жовтня, дасть необхідний поштовх для запуску “Платформи відновлення України”.
Нагадаємо, 6 жовтня Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого запроваджуються нові заборони на імпорт з ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів Росії, а також обмеження на експорт.