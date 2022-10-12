На Черкащині успішно спрацювала ППО, - Ігор Табурець

Під час останньої повітряної тривоги ППО успішно спрацювала у небі Черкаської області.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“Інформацію по збитих ворожих цілях наразі уточнюємо. Працюють вибухотехніки і сапери”, - написав голова ОВА.
Він додав, що попередньо обійшлось без потерпілих.
Мешканців області просять, якщо вони натрапили на уламки чи підозрілі предмети, не торкатись іх, а телефонувати 101, 102.
Нагадаємо, на Житомирщині сили протиповітряної оборони збили невідомий літальний апарат. Також під час останньої повітряної тривоги на Рівненщині ППО збила повітряну ціль російських окупантів.