На Черкащині успішно спрацювала ППО, - Ігор Табурець

Що саме збила ППО, поки уточнюється.

Під час останньої повітряної тривоги ППО успішно спрацювала у небі Черкаської області.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Інформацію по збитих ворожих цілях наразі уточнюємо. Працюють вибухотехніки і сапери”, - написав голова ОВА.

Він додав, що попередньо обійшлось без потерпілих.

Мешканців області просять, якщо вони натрапили на уламки чи підозрілі предмети, не торкатись іх, а телефонувати 101, 102.

Нагадаємо, на Житомирщині сили протиповітряної оборони збили невідомий літальний апарат. Також під час останньої повітряної тривоги на Рівненщині ППО збила повітряну ціль російських окупантів.