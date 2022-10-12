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На Черкащині успішно спрацювала ППО, - Ігор Табурець

Що саме збила ППО, поки уточнюється.

На Черкащині успішно спрацювала ППО, - Ігор Табурець
Фото: Олександр Старух/Запорізька ОДА

Під час останньої повітряної тривоги ППО успішно спрацювала у небі Черкаської області.  

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Інформацію по збитих ворожих цілях наразі уточнюємо. Працюють вибухотехніки і сапери”, - написав голова ОВА. 

Він додав, що попередньо обійшлось без потерпілих. 

Мешканців області просять, якщо вони натрапили на уламки чи підозрілі предмети, не торкатись іх, а телефонувати 101, 102. 

Нагадаємо, на Житомирщині сили протиповітряної оборони збили невідомий літальний апарат. Також під час останньої повітряної тривоги на Рівненщині ППО збила повітряну ціль російських окупантів.

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