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На Житомирщині ППО збила літальний апарат, - Бунечко

Територію, де впав об'єкт, вивчають спеціалісти.

На Житомирщині сили протиповітряної оборони збили невідомий літальний апарат

Про це йдеться в повідомленні керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Сьогодні ввечері на Житомирщині сили ППО попередньо спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату. Більш докладна інформація буде згодом після детального вивчення території спеціалістами. Дякуємо ЗСУ!", - написав очільник області.

Нагадаємо, нині під час останньої повітряної тривоги на Рівненщині ППО збила повітряну ціль російських окупантів.

До цього спрацювала ППО на Черкащині. А у Вінницькій області вдалося збити два ворожі дрони-камікадзе.

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