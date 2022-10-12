На Житомирщині ППО збила літальний апарат, - Бунечко

На Житомирщині сили протиповітряної оборони збили невідомий літальний апарат

Про це йдеться в повідомленні керівника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

"Сьогодні ввечері на Житомирщині сили ППО попередньо спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату. Більш докладна інформація буде згодом після детального вивчення території спеціалістами. Дякуємо ЗСУ!", - написав очільник області.

Нагадаємо, нині під час останньої повітряної тривоги на Рівненщині ППО збила повітряну ціль російських окупантів.

До цього спрацювала ППО на Черкащині. А у Вінницькій області вдалося збити два ворожі дрони-камікадзе.