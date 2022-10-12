Росіяни розікрали в Маріуполі потужності ІНГАЗу, тепер планують відновити виробництво неону

Міський голова Вадим Бойченко заявив, що подібні російські економічні злочини, як і військові, має взяти до уваги міжнародна спільнота.

Російські загарбники незаконно захопили потужності українського підприємства ІНГАЗ у Маріуполі. Тепер рашисти планують відновити виробництво неону.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міської ради з посиланням на слова представника компанії Олександра Кацюби.

Керівництво підприємства виїхало на підконтрольну територію України. Тому будь-які дії на території об'єкта чи використання його обладнання є незаконними, наголосили в ІНГАЗі.

Як заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, що подібні російські економічні злочини, як і військові, має взяти до уваги міжнародна спільнота.

"Російські окупанти – це варвари, які порушують усі міжнародні закони та норми цивілізованого світу. Вони грабують людей та підприємства на окупованих територіях. Вивозять обладнання та навіть дитячі майданчики. Ведуть себе як рекетири з 90-х. Подібним діям повинні дати відповідну кваліфікацію та жорстко відповідати", – заявив Бойченко.

Нагадаємо, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розграбували та зруйнували галерею імені Куїнджі, зокрема твори дітей з інвалідністю.

Також загарбники продають маріупольцям ліки за підвищеними цінами, які викрали з місцевих аптек.