СБУ викрила членів ОПЗЖ, які співпрацювали з росіянами на Херсонщині, та колаборантку в Лимані

Служба безпеки України затримала декількох колаборантів, які співпрацювали з російськими окупантами в Лимані та на Херсонщині.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ.

Так, двох зловмисників виявили під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях півдня та сходу нашої держави. Колаборанти входили до складу місцевих окупаційних адміністрацій і допомагали росіянам чинити репресії проти українців.

"У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру також колишньому секретарю Олешківської міськради від забороненої партії ОПЗЖ, якого ворог призначив "віцемером" захопленого міста", - додали в спецслужбі.

У визволеному від росіян Лимані викрили жительку, яка добровільно погодилась співпрацювати з рашистами.

Вона закликала людей підтримати загарбників під час повномасштабного вторгнення РФ. Окупанти запропонували їй натомість очолити так зване "управление труда и соцзащиты населения" в тимчасово захопленому місті.

До цього зловмисницю направили до окупованого Єнакієвого, аби там вона пройшла "ідеологічні курси" щодо правил поширення кремлівського режиму. А опісля колаборантка намагалася сформувати "штат" псевдоустанови і проводила особисті співбесіди з потенційними "кандидатами". Крім цьго, жінка допомагала росіянам збирати дані про учасників АТО, кі мешкали в Лимані.

У деокупованому Нововоскресенському на Херсонщині СБУ затримала керівника місцевої окупаційної адміністрації. Він агітував за підтримку росіян, намагався змусити селищних освітян співпрацювати з ними, а також здавав загарбникам українських активістів, зокрема, учасників руху спротиву.

Також Служба безпеки задокументувала колабораційну діяльність так званого "первого заместителя военно-гражданской администрации" тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область). Зловмисник раніше був депутатом місцевої ради від забороненої партії ОПЗЖ.

"Зрадник приєднався до агресорів після захоплення частини регіону. Він допомагає їм у матеріально-технічному забезпеченні, зокрема постачав оргтехніку до окупаційної адміністрації. Також він підписує незаконні доручення щодо виконання московських вказівок у захопленому місті. Наразі співробітники СБУ встановили місцезнаходження колаборанта і зафіксували маршрути його переміщення. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України", - розповіли в спецслужбі.

Нагадаємо, під час досудового розслідування слідчі СБУ встановили особу та зібрали вичерпну доказову базу на чоловіка, який постачав військам РФ координати для ракетних ударів по Києву.

Також СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах Росії.